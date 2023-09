Ceferin: “La Superlega è una follia e non si farà. Non so se in futuro mi ricandiderò”

Aleksandr Ceferin, presidente dell’UEFA, ha parlato al portale N1 della Superlega.

Queste le sue parole: “In generale, non mi piace parlare dei miei successi, e tra tutte le questioni che trattiamo quotidianamente, non ho neppure il tempo di analizzare. Sicuramente è stato uno degli eventi più importanti per il calcio, lo dicono tutti. Il calcio non sarebbe più lo stesso se non avessimo fermato questo progetto, questa idea folle. Non vedo alcuna possibilità per questa idea, almeno nei prossimi 20 o 30 anni. Quello che succederà dopo è davvero difficile da prevedere”.

La Champions può essere paragonata alla Superlega? Ho già detto a l’Équipe che chi afferma che la Champions League sia in qualche modo simile a una Superlega non conosce o non vuole conoscere il calcio. Nella Champions League, ogni paese ha la possibilità di far qualificare il suo campione. Attualmente, partecipano 32 squadre, ma nella prossima stagione saranno 36. Quindi si stanno aprendo altri quattro posti. È vero che per qualificarsi bisogna superare le qualificazioni, il che è logico. Ma paragonarlo a una Superlega chiusa…”.

Come mai è così sbagliato fare questo paragone? “Il sistema che l’UEFA ha tiene in piedi l’intero calcio. La Superlega avrebbe avuto 12 club che non avrebbero mai lasciato nessuno entrare. Come potete paragonarlo, non lo capisco. Per rispondere, faccio un confronto. Anche il Parlamento europeo in questo caso è in qualche modo una superlega, perché i sloveni non possono avere lo stesso numero di deputati dei tedeschi. È così com’è: un paese è più piccolo, ha un mercato più piccolo e deve guadagnarsi un posto tra i grandi. Non è un sistema chiuso e finché sarò in questa posizione, non lo sarà mai”.