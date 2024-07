Ceferin: “La formula dell’Europeo è perfetta. È una sorta di mini mondiale”

Aleksander Ceferin presidente della UEFA, ha parlato ai canali ufficiali del massimo organo calcistico europeo in vista sella finale di questa sera, soffermandosi sul successo dell’attuake formula.

Queste le sue parole: “Questa formula è più interessante. Si vedono la Georgia e la Slovenia, Paesi che forse non si sarebbero qualificati se l’Europeo fosse stato a 16 squadre e che meritano di essere qui. Si vede che chiunque può battere chiunque. Abbiamo 24 squadre fantastiche e se aggiungessimo due o tre squadre, l’Europeo sarebbe senza dubbio più forte della Coppa del Mondo”.

Sui giocatori che lo hanno impressionato in questo torneo che sta per volgere al termine: “Molti di loro. A cominciare dai finalisti. Mi colpisce sempre la qualità di Bellingham. Mi sembra sempre stanco. E naturalmente Kane. Credo di essere più impressionato da Rodri, il cervello della Spagna, non perde mai la palla, non so come. Kvaratskhelia e anche uno dei giocatori sloveni, Karničnik, sono sicuro che non l’avete mai sentito nominare, gioca nel campionato sloveno e ha fatto un grande torneo. Ci sono molti giocatori…“.F

oto: sito Uefa