Ceferin: “La Fifa non ha mai appoggiato la Super Lega, Infantino non ha preso parte a nessun incontro”

Intervistato da L’Equipe, il presidente della Uefa, Alexander Ceferin, ha parlato della Fifa e del rapporto con la Super Lega: “Infantino mi ha detto che né lui né nessun altro alla FIFA ha preso parte agli incontri con i club che stavano lavorando alla Superlega, che non sapeva nulla di questo progetto e che non lo ha appoggiato. Non ho motivi per non credergli. Nessun presidente della FIFA può sostenere un progetto del genere”.

Foto: Guardian