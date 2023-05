Ceferin: “Il calcio italiano sta tornando. Ma le infrastrutture sono ancora di bassa qualità”

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato ai microfoni di Sky in vista del derby Inter-Milan valido per la semifinale di ritorno di Champions: “Bellissima atmosfera, davvero una sorpresa aver visto qualcosa del genere, penso sia importante per il calcio italiano. La federazione sta tornando a fare un ottimo lavoro, le infrastrutture sono ancora di bassa qualità ma ci sono cinque squadre tra Champions, Europa e Conference. Chi passa stasera? Vorrei dirvelo ma non lo so”.

Foto: Twitter UEFA