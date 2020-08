Ceferin: “Final Eight? Non credo riproporremo questo format”

Il presidente della UEFA, Ceferin, ai microfoni della AFP di Lisbona ha parlato del futuro delle coppe europee assicurando che le Finlas Eight 2020 non saranno riproposte nella prossima stagione: “Potrebbe essere interessante in futuro fare le Finals, ma non credo che potremo farlo perché il calendario è troppo fitto per le squadre. Non vedo dove potremmo piazzare un torneo in una o due settimane a maggio, è impossibile. A marzo non avevamo nessun piano, poi abbiamo studiato delle alternative così da non fermarci anche perché il mondo non si ferma a causa del virus.”

Foto: AFP