Ceferin: “Fair Play Finanziario? Non basta più”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia britannica Reuters, a proposito del Fair Play Finanziario: “Il FFP non basta più, dobbiamo fare qualcosa per fare in modo che, se spendi troppo, secondo le nostre regole devi restituire qualcosa agli altri. Perché l’equilibrio competitivo è così importante? Perché altrimenti la concorrenza non è più interessante, diventa noiosa e non vogliamo che ciò accada”.

Foto: Afp