Ceferin attacca Agnelli: “Mai visto una persona più falsa di lui”

Nel corso del consiglio dell’Uefa, il presidente Ceferin si è scagliato in maniera durissima contro Andrea Agnelli, ex presidente Ceo, affermando di non aver mai conosciuto una persona falsa come il presidente della Juve.

Queste le parole di Ceferin: “Non ho mai visto una persona mentire così tante volte e così insistentemente come lui. Mai conosciuto uno così falso. L’ho sentito sabato pomeriggio e mi aveva rassicurato sul fatto che fossero tutte bugie. Evidentemente, l’avidità consente a tutti i valori umani di evaporare…Poi il giorno dopo aver spento il telefono ha fatto l’annuncio. Solo una piccola parte del mondo del calcio è corrotta. Accecata da avidità, a cui del calcio non interessa. Alcuni club non pensano alle reti segnate ma ai loro conti in banca. Ho conosciuto pochi bugiardi e molte buone persone. Non abbiamo pensato che ci potessero essere dei serpenti nella nostra squadra”.

Ceferin ha attaccato poi anche Ed Woodward, vice-presidente del Manchester United: “Giovedì sera mi ha chiamato dicendo che era molto soddisfatto e sosteneva pienamente le riforme. L’unica cosa di cui voleva parlare era il FFP, quando ovviamente aveva già firmato qualcos’altro…”.

Foto: The Guardian