Ceferin annuncia: “Ancora possibili sanzioni per Juve, Real Madrid e Barcellona”

Ai microfoni di Marca ha parlato il presidente della Uefa Ceferin il quale si sofferma di nuovo sulla questione legata alla superlega, e sulle possibili sanzioni a Juventus, Real Madrid e Barcellona: “Sì, naturalmente è possibile ma vediamo cosa succede. Siamo felici che l’ingiunzione sia finalmente arrivata. Io sono rimasto sorpreso dal comportamento del giudice precedente perché non ci è stata offerta nemmeno o un’udienza. Mi fido delle autorità e dei tribunali spagnoli, vediamo cosa succede. Noi non abbiamo il monopolio di nulla, tutti possono scegliere di essere membri UEFA o no: federazioni e club. Su questo tema tutti sono dalla nostra parte, nessuno dice il contrario”.

FOTO: Twitter Uefa