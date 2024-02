Ceferin a sorpresa: “Per il 2027 ho deciso di non ricandidarmi come presidente dell’Uefa”

Poche parole, ma piuttosto sorprendenti quelle pronunciate questa mattina dal presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin nel corso del congresso della massima istituzione europea che si è svolto a Parigi. Quest’ultimo ha infatti annunciato di rinunciare ad un quarto mandato come presidente (è in carica dal 2016) in vista delle prossime elezioni che si svolgeranno nel 2027: “Sono stanco, lontano dalla mia famiglia da molto tempo, ho deciso di non ricandidarmi nel 2027. Non l’avevo detto perché non volevo influenzare il Congresso. Ho una bella vita nel calcio ma anche fuori.”

Foto: sito Uefa