Ceferin: “A Madrid si sentono oltraggiati per Mbappé, ma le offerte erano simili. Euro2032 in Italia? Situazione infrastrutture terribile”

Ceferin, presidente della Uefa, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Nel corso del suo intervento ha parlato del rinnovo di Mbappé con il PSG: “Per quanto riguarda il fair-play finanziario, abbiamo norme che sono abbastanza rigide. Chiunque le rispetterà, potrà giocare le nostre competizioni, chi non le rispetterà starà fuori. Ma né il Real Madrid né chiunque altro dirà alla Uefa cosa fare. Rinnovo Mbappé? Si sentono oltraggiati ma per quanto ne so, l’offerta del Real era simile a quella del Psg”.

Un passaggio non banale sull‘Italia e sulla sua candidatura per Euro 2032: “Ho parlato molto con Gabriele Gravina riguardo a questo tema. Penso che l’Italia sia una nazione che vive di calcio e respira calcio. E questa non è una dichiarazione diplomatica, ma lo dico perché lo vedo ogni giorno. Il problema per l’Italia è che la situazione a livello di infrastrutture è abbastanza terribile per un paese di calcio di questo livello. Sarebbe importante garantire un implemento delle risorse per permettere all’Italia di migliorare. Se non arriverà un aiuto dal governo italiano, garantendo che nuove infrastrutture vangano costruite, potrebbe essere un problema”.

FOTO: Twitter Uefa