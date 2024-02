Cech: “Dopo la partenza di Sarri, ho spinto tanto per far diventare Lampard l’allenatore del Chelsea”

Petr Cech, ex portiere ed ex consulente tecnico del Chelsea, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sports, parlando del suo periodo ai Blues: “Avevamo allenatori che speravamo di avere da molto tempo. Quando Frank Lampard è tornato, speravamo che quello fosse il momento in cui avremmo avuto un manager per molto tempo…”.

Poi ha proseguito :”Quando stavamo decidendo chi sarebbe stato l’allenatore dopo la partenza di Sarri, sono stato io a spingere così tanto affinché Frank diventasse allenatore. Aveva fatto bene al Derby County. Era la mia scelta preferita… Speravo che andasse nel miglior modo possibile. Ci sarebbe piaciuto avere Frank più a lungo, ma tu hai il consiglio e il grande capo: quando vuole prendere una decisione devi aspettartelo”.

Foto: sito ufficiale Chelsea