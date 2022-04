Ceccherini: “Simeone è il miglior attaccante della Serie A”

Federico Ceccherini, difensore dell’Hellas Verona, ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“: “A Verona mi trovo benissimo. Mi manca un po’ il mare di Livorno, però sto alla grande, è una bellissima città e la mia famiglia si è trovata bene da subito anche grazie al gruppo molto unito. Questa è la mia miglior stagione? Penso di sì, avevo già posto le basi il campionato scorso. Questi due anni sono andati bene. Anche a Crotone avevo disputato una buona stagione, ma avevo un gioco più difensivo, qui sono cresciuto anche sull’aspetto propositivo, dell’impostazione. Il miglior attaccante in Serie A? Simeone per me è il primo, in allenamento mi fa correre come un pazzo, non vorrei mai averlo contro. Sembra che ti marchi lui. Poi Immobile, Vlahovic, Zapata e Osimhen“.

Foto: Instagram Hellas Verona