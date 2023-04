Ceccherini: “Campionato strano. Napoli? Nulla è impossibile, andremo là senza paura”

Intervenuto in conferenza stampa, il match-winner di Hellas Verona-Sassuolo, Federico Ceccherini, ha così parlato dopo i tre punti ottenuti dagli scaligeri: “Tre punti così, all’ultimo minuto, testimoniano che la squadra ci crede. Il pubblico ci ha spinto fino alla fine. Non abbiamo giocato bene, il Sassuolo meritava di più: negli scorsi anni tante volte avremmo meritato più noi di loro, sono ancora più contento sia andata così. Per noi, per il pubblico e per il presidente, che oggi non è potuto essere qui per motivi personali”.

Poi ha proseguito: “C‘è stato un momento in cui potevamo pensare a un sorpasso. È un campionato strano: chi si aspettava che lo Spezia battesse l’Inter? Affronteremo tante big, ma tutto è possibile, soprattutto in casa”.

Infine, sul prossimo impegno contro il Napoli: “Sono una grande squadra, i futuri campioni d’Italia. Ma il calcio è bello perché nulla è impossibile: il Napoli è considerato una schiacciasassi, ma chi può dire che il Verona non possa fare la sua partita? Noi andremo là con grande rispetto, ma senza paura”.

Foto: Instagram Hellas Verona