Ceccaroni si presenta: “Non è stato semplice lasciare Venezia. Ma quella di venire a Lecce era un’occasione importante”

Questa mattina si è presentato Pietro Ceccaroni, nuovo acquisto del Lecce. Queste le sue prime parole da giallorosso: “Non è stato semplice lasciare Venezia dove ho tanti amici e ho creato legami. Ma quella di venire a Lecce era un’occasione importante oltreché il momento giusto per provare una nuova esperienza. Parlando con il presidente con cui ho un ottimo rapporto, era una situazione che conveniva a entrambi: non potevo lasciar scappare via l’occasione di tornare in A. Adesso sono qui, voglio conquistare e ripagare la fiducia della società e dei tifosi affinché questi mesi possano incidere anche sul futuro. La concorrenza non mi spaventa, i numeri difensivi sono ottimi e quando ci sarà bisogno mi farò trovare pronto. Ricetta per la salvezza? Mantenere equilibrio e non esaltarsi o deprimersi lungo il percorso sarà importante per centrare il nostro obiettivo”.

Foto: Sito Lecce