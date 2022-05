Ceccaroni operato oggi al polso sinistro: il comunicato

Pietro Ceccaroni è stato operato quest’oggi al polso sinistro, e visto che l’operazione è perfettamente riuscita il difensore potrà rientrare a disposizione di mister Soncin, per le ultime due giornate di campionato decisive per la lotta salvezza. A riportarlo è il Venezia mediante un comunicato che recita: “Il Venezia FC comunica che, in data odierna, Pietro Ceccaroni si è sottoposto ad intervento artroscopico di pulizia e sintesi di frattura dello scafoide del polso sinistro. L’operazione, eseguita dal dottor Andrea Atzei in presenza del medico sociale Filippo Vittadini presso il Policlinico San Marco di Mestre, è perfettamente riuscita e l’atleta rientrerà immediatamente a disposizione di Mister Andrea Soncin».

Foto: Twitter Venezia