Ceballos: “Zidane è contento di me. Arteta? Sarà uno dei migliori al mondo nei prossimi anni”

Intervistato da DAZN, Dani Ceballos, centrocampista spagnolo dell’Arsenal ma di proprietà del Real Madrid, ha parlato di Zinedine Zidane: “Mi ha sempre detto che ero un diesel che aveva bisogno di giocare molte partite per avere sempre un ritmo elevato. – ha detto – Il nostro rapporto è buono. Quando sono stato due o tre mesi fa a Valdebebas, mi ha detto che mi stava seguendo il Premier, che mi aveva visto giocato e che era contento che stavo avendo lo spazio che non avevo avuto in precedenza.” Un giudizio, poi, sul tecnico dei Gunners, Mikel Arteta: “La verità è che sono molto contento di Mikel. Come allenatore, ha imparato da forse il miglior allenatore della storia del calcio [Guardiola, ndr]: ha alcuni concetti di base e una mentalità vincente. Penso che sarà uno dei migliori tecnici qui a breve termine.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Arsenal FC