Ceballos: “Volevo tornare all’Arsenal, con Arteta sono stato bene”

Dani Ceballos, centrocampista della Nazionale spagnola ha parlato prima della gara contro la Svizzera in programma questa sera alle ore 20:45. Queste le parole del calciatore dell’Arsenal: “Dopo la quarantena si è visto il miglior Ceballos, in difesa sono migliorato tantissimo perché la Premier ti porta al massimo. Real Madrid? Ho parlato con il Real Madrid per dire che Arteta voleva che tornassi. E io volevo tornare nel club dove sono stato bene. Con lui ho trovato la felicità come uomo e calciatore. Gli Europei stanno arrivando e so che devo giocare un ruolo importante nella mia squadra. Sognare non costa nulla.”

Foto: twitter Spagna