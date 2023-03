Ceballos sull’assenza di Haaland: “Tutti volevamo affrontarlo, tranne i difensori centrali”

Durante l’intervista concessa a Marca, il centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos, ha così commentato l’assenza di Erling Haaland contro la Spagna, sfida valevole per le qualificazioni a Euro 2024: “L’abbiamo scoperto a colazione, è un giocatore fondamentale per la sua squadra. Volevo giocare contro di lui, così come il 90% dei miei compagni. L’altro 10% sono i difensori centrali”.

Foto: Instagram Ceballos