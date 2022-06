Ceballos: “Ancelotti mi ha chiesto perdono per il poco spazio concesso”

Poco spazio in questa stagione per Dani Ceballos al Real Madrid. Lo scorso aprile il tecnico Carlo Ancelotti ammise di avergli concesso poco spazio rispetto a quanto meritasse. Adesso, a distanza di due mesi dalle dichiarazioni del mister, Dani Ceballos gli ha risposto nel corso dell’intervista concessa a Deportes Cuatro: “Quando inizieremo la preparazione, parlerò con Ancelotti e decideremo insieme il mio futuro. Il mister mi ha chiesto di perdonarlo per il poco spazio che mi ha concesso e questo gli fa onore”

Foto: Instagram Dani Ceballos