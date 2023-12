Ceballos: “Ancelotti come un padre per tutti noi. Se oggi sono qui è grazie al suo aiuto”

Dani Ceballos ha regalato al Real Madrid la vittoria a Berlino. Un gol festeggiato con rabbia, scaricando tutta la tensione accumulata negli ultimi mesi difficili: “Piano piano sto prendendo fiducia. È vero che non sono al meglio, ma il gol aiuta”, ha detto il centrocampista spagnolo. La squadra mi ha sempre dato molta fiducia. Ma soprattutto è stato importante il sostegno della mia famiglia. Sono stati momenti duri, a causa degli infortuni e perché quando entravo in partita e non riuscivo a trovare il ritmo. Ma ora sono felice per la vittoria e per questa rete. Sono davvero felice”.

L’abbraccio con Ancelotti: “Se oggi sono qui è grazie al suo aiuto fondamentale. Lui sa quante ne ho passate, mi ha sempre sostenuto. Mi ha detto che era molto felice per il gol. La sua fiducia è fondamentale, è come un padre per me, per tutti noi”

Foto: Instagram Ceballos