Mkhitaryan ringrazia Giroud: “C’è una sola squadra nel calcio quando si tratta di umanità”

Henrikh Mkhitaryan non dimentica la sua Armenia. Il centrocampista dell’Inter non fa mancare la sua vicinanza alla sua patria, in merito agli accadimenti in atto nella regione del Nagorno-Karabakh. L’appello del centrocampista armeno è stato condiviso anche dall’attaccante del Milan, Olivier Giroud. Su Twitter, l’interista lo ha ringraziato: “C’è una sola squadra nel calcio quando si tratta di umanità”.

Foto: Twitter Mkhitaryan