C’è la deroga: Fullkrug sarà utilizzabile per Cagliari-Milan

22/12/2025 | 15:38:56

La Lega Serie A ha diramato una nota nella quale si conferma la deroga per l’utilizzo dei nuovi acquisti di Cagliari-Milan già il 2 gennaio, giorno in cui avrà luogo la partita e inizierà il calciomercato ufficialmente. Le due squadre potranno dunque utilizzare gli acquisti tra cui Fullkrug, atteso a Milano nelle prossime ore. Si legge “in deroga parziale alle previsioni contenute nell’art. 39, comma 3, delle NOIF, e nei Comunicati Ufficiali nn. 263/A e 269/A del 30 aprile 2025, di autorizzare, limitatamente alla sola gara Cagliari Milan del 2 gennaio 2026, valevole per la 18a giornata di Campionato Serie A Enilive. L’utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara. L’invio via PEC alla Lega della variazione dell’elenco dei 25 calciatori di cui al Comunicato Ufficiale 269/A del 30 aprile 2025, ai fini dell’utilizzabilità degli stessi nella gara Cagliari-Milan, entro le ore 16:00 del giorno della gara”.

Foto: Instagram West Ham