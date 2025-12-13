Fullkrug in fuga dal West Ham: proposto a tutti, più contro che pro

L’impatto di Niclas Fullkrug con la Premier League non ha dato le soddisfazioni che avrebbe dovuto. Probabilmente perché l’attaccante classe 1993 ha pagato l’ambientamento per la prima esperienza lontano dalla Bundesliga. Traduzione: zero gol con il West Ham e i suoi agenti già in azione per trovargli una soluzione nella prossima finestra di calciomercato. Ci sono almeno un paio di club di Bundesliga, Wolfsburg in testa, che vorrebbero riportarlo nel campionato di maggiore riferimento per Niclas. Nel frattempo Fullkrug è stato proposto in Serie A (sicuramente al Milan, ma c’è qualche indizio sulla Roma, anche se la prima scelta di Gasperini – svelata un mese fa – è Zirkzee) al momento senza grandi riscontri. Vedremo se le cose cambieranno, nel frattempo sono più i contro dei pro, a partire dalla carta d’identità (33 anni a febbraio) ma senza dimenticare le difficolta che esistono nel traslocare a gennaio da un campionato a un altro. Non è un caso che vorrebbero riportare Fullkrug in Bundesliga, il suo ex regno, ma non è stata presa una decisione.

Foto: Instagram West Ham.

