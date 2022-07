CDK, il Milan vuole andare fino in fondo. È la primissima scelta

Charles De Ketelaere è un chiodo fisso del Milan. E il Milan vuole andare fino in fondo. Anche perché rappresenta il profilo perfetto per età (classe 2001), ruolo (trequartista con licenza di “uccidere”), margini di miglioramento eccetera. Lo scouting rossonero aveva messo gli occhi addosso già lo scorso ottobre, seguendo e apprezzandolo come segnalato a suo tempo da Gianluigi Longari. Il fatto di aver convocato l’agente in Italia è la conferma di voler bruciare la concorrenza sul gradimento per la destinazione. E il primo passaggio è stato fatto. Adesso urge andare a dama con il Bruges, sapendo che c’è una concorrenza magari più forte economicamente ma non con il blasone del Milan. A fronte dei 35-40 milioni inizialmente chiesti, l’idea sarebbe quella di chiudere per 30 più bonus o giù di lì. E comunque De Ketelaere resta la primissima scelta rossonera.

Foto: Twitter Brugges