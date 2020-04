Cavese: club e tifoseria promuovono raccolta fondi per l’ospedale

Importante iniziativa benefica avviata dalla Cavese e dagli ultras della Curva Sud “Catello Mari” per sostenere l’Ospedale Maria Ss. Incoronata dell’Olmo di Cava de’ Tirreni in seguito all’emergenza Coronavirus. Questo il comunicato del club campano: “Gli Ultras Curva Sud “Catello Mari” e la Cavese 1919 srl insieme per sostenere l’Ospedale Maria Ss. Incoronata dell’Olmo di Cava de’ Tirreni. Una raccolta fondi da destinare al nosocomio metelliano, impegnato nella battaglia al COVID-19 che, ancora una volta, sottolinea il fortissimo valore che lega il popolo Cavaiuolo alla sua terra. PUOI DONARE QUI https://www.gofundme.com/f/forzacavadetirreni/donate Sosteniamo concretamente i nostri medici, gli infermieri e gli operatori sanitari del nostro ospedale, vinciamo insieme questa grande battaglia”.