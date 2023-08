Cavani si presenta: “Il Boca Juniors è uno dei più grandi club del mondo”

Edinson Cavani, recentemente acquistato dal Boca Juniors, è stato presentato alla stampa. Ecco le sue parole, riportate da El Grafico: “Sono arrivato in uno dei più grandi del Sud America e del Mondo. Arrivare in un club del genere ti motiva sempre. Le circostanze della vita e del calcio mi stavano portando su strade diverse, ma c’era sempre un contatto e una possibilità di poter tornare. Sono felice per tanti motivi. Felice di arrivare in un club come questo, felice di essere più vicino a casa. Sono stato via per molti anni, quindi ci sono molti motivi per essere felici”, ha detto l’attaccante.