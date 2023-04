Cavani: “Non sono venuto al Valencia per ritirarmi”

Intervistato dai canali ufficiali della Liga, Edinson Cavani ha parlato di questa sua prima difficile stagione al Valencia, con il club in lotta per non retrocedere: “Lavoro e mi preparo a dare il massimo. Non sono venuto qui per ritirarmi, ma per fare un percorso con questo club. Stiamo uscendo fuori dal periodo difficile, ma continueremo a lavorare per migliorare le cose“. In questa stagione El Matador ha raccolto 19 presenze totali mettendo a segno 7 gol.

Foto: Instagram Valencia