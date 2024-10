Cavani: “Nel calcio ci sono cose dietro le quinte che neanche i giocatori conoscono”

Durante un’intervista rilasciata venerdì per ESPN, Cavani è stato molto schietto riguardo ai suoi rapporti con El Loco Bielsa, arrivato nell’estate del 2023 alla guida dell’Uruguay e che attualmente sta attraversando un periodo turbolento a seguito delle critiche pubbliche da parte di Luis Suarez.

“Non ho mai parlato con lui. Deve avere le sue ragioni. Io cerco di vedere le cose in questo modo. A volte non sappiamo le ragioni di certi comportamenti, a volte ci sono altri tipi di interessi o decisioni che non sono solo quelli di l’allenatore”.

“Ci sono tante cose che accadono nel calcio, cose dietro le quinte che i giocatori non necessariamente conoscono e che scoprono con il passare degli anni”, ha aggiunto Cavani “Ho sempre dato tutto alla nazionale e dovevamo prendere una decisione”, ha detto riguardo al suo ritiro da La Celeste. “Bisogna essere realisti e consapevoli delle cose. Ci sono cose che ti aiutano a prendere una decisione, ma io volevo dedicarmi al Boca”.

Foto: Cavani twitter Boca