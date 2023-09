Cavani: “Mancata convocazione in Nazionale? Io mi sento bene, ma se Bielsa crede che non sia all’altezza…”

Cavani nelle scorse ore, intervistato da Telemundo, ha parlato della mancata convocazione con l’Uruguay, con Bielsa che ha tagliato l’ex Napoli e l’altro bomber, Suarez.

Queste le sue parole: “La vita è fatta di tappe. Se chi ha preso la decisione sente che non sono all’altezza di poter andare in nazionale, saprà perché lo fa. Io mi sento bene. Non voglio dare molto spazio a questo tema, non vogliono andare contro qualcuno. Sono in una bella tappa sportiva, tutti i giorni vado felicemente ad allenarmi, non sono venuto a ritirarmi”.