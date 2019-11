Cavani, l’agente: “Contatti con diversi club, ma a gennaio resta di sicuro al Psg”

L’agente-fratello di Edinson Cavani, Walter Guglielmone, ha parlato del futuro dell’attaccante uruguaiano del Psg ai microfoni di calcionapoli1926: “Galaxy? Per ora non c’è nulla. Non siamo molto preoccupati per il rinnovo con il Psg, sicuramente ci saranno molte opportunità soprattutto quando sarà svincolato. La volontà dipenderà dal progetto del club. Edinson ha ancora almeno 3 anni per giocare ad alti livelli e può farlo in qualsiasi grande squadra d’Europa. Ritorno in Serie A? Sì, è una possibilità. Ci sono contatti con diversi club ma non posso dire nulla. Via già a gennaio? No, resta sicuro”.

Foto: AS