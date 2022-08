Cavani, la forte tentazione Nizza e una decisione da prendere

Siamo ormai a fine agosto, è l’ora di decidere. Edison Cavani è un parametro zero di lusso, classe 1987 e una scelta importante da fare per quello che prevedibilmente sarà l’ultimo contratto della sua gloriosa carriera. Il Villarreal lo ha cercato e continua a cercarlo, ma da qualche giorno il Nizza – che ha grande disponibilità economica – ha voglia di rilanciare. E ieri pomeriggio in Francia le sensazioni erano quasi un inno all’ottimismo, in attesa della decisione definitiva del Matador, quella che più conta per sciogliere qualsiasi tipo di riserva.

Foto: twitter personale