Il presidente dell’Adana su Cavani: “Prende cinque milioni di euro a stagione, probabilmente andrà in Arabia”

Diverse squadre hanno chiesto del 36nne Edinson Cavani, ma il suo ricco ingaggio lo rende molto difficile da mettere sotto contratto. L’ultimo a ritirarsi dalla contesa per la punta uruguagia del Valencia è stato il presidente dell’Adana Demirspor, Murat Sancak, una delle squadre che aveva mostrato interesse. Le sue parole sul quotidiano turco Milliyet sono state riprese da Marca e sono piuttosto nette “Il costo è molto alto finanziariamente. Non possiamo comprarlo in queste condizioni. Molto probabilmente andrà in Arabia. Cavani lo vediamo solo nei sogni, soprattutto in un momento in cui l’euro è così caro. Prende cinque milioni di euro a stagione. “. L‘opzione Arabia sembra la più percorribile. Deve arrivare l’offerta giusta che per il momento non è stata comunicata al club. Al Valencia sanno di avere un caso spinoso con l’attaccante. Al tecnico Baraja non piace e il suo rendimento la scorsa stagione è stato quantomeno mediocre. Non ha infatti segnato nessun gol in tutto l’anno solare 2023.

Foto: Instagram ufficiale Cavani