Cavani: “Gattuso mi ha detto di iniziare con calma, ma mi sento bene e ho chiesto di giocare subito”

Il destino del Valencia passa anche dall’estro e dal talento di Edinson Cavani che, a 35 anni, ha deciso di sposare il progetto del club spagnolo. Il Matador però è affamato di gol e nella sfida di stasera (ore 21:00) in casa dell’Osasuna ha questo preciso obiettivo. L’attaccante, comunque, ha raccontato i suoi primi passi nella squadra allenata da Gattuso, in un’intervista a Relevo: “È una squadra nuova, con compagni che non conoscevo, quindi ci è voluto un po’ per adattarmi. Gattuso mi ha detto di iniziare con calma, ma mi sento bene e ho chiesto di giocare subito. Mi piacciono le sfide; nei primi minuti non ero a mio agio ma il mister credeva che fossi pronto”.

Foto: instagram Valencia