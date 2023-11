Cavani: “Darei tutto quello che ho per vincere la Libertadores col Boca”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della finale di Copa Libertadores contro il Fluminense, l’attaccante del Boca Juniors Edinson Cavani ha commentato: “Darei tutto quello che ho per vincere la Libertadores con il Boca. Onestamente pensi al momento in cui siamo andati in finale e a tutto quello che è successo… Non penso tanto a quello che ho dovuto attraversare nella mia carriera, ma al presente, a cosa c’è da vivere, per cui giocare. È la partita della mia vita per tutto ciò che implica: dove giocheremo, il momento della mia carriera… Ci sono tante cose che confermano che è la partita più importante per me”.

Foto: Instagram Cavani