Cavani al Boca Juniors? Il fratello: “Ho la sensazione che questa volta accadrà”

Edinson Cavani è sempre più vicino al Boca Juniors. Il tempo per iscrivere il Matador nell’elenco dei calciatori scade sabato, anche se la Comnebol concede un periodo aggiuntivo di altri tre giorni per registrare i calciatori che sono in piena trattativa con le squadre partecipanti al campionato. Importanti parole sono quelle che ha pronunciato il fratello del Matador: “Ho la sensazione che questa volta accadrà“, ha detto Christian, uno dei fratelli di Edi, in un dialogo con DSports Radio.

Foto: Instagram Cavani