Cauet: “Lautaro nei prossimi anni può ambire al Pallone d’Oro. L’Inter è una corazzata, l’unico pericolo è un calo fisico”

Benoit Cauet ex centrocampista dell’Inter e oggi allenatore, ha commentato ai microfoni di TvPlay la marcia trionfale della squadra nerazzurra verso il 20° Scudetto e la seconda stella: “L’Inter di oggi è una corazzata, gioca a memoria e ha una fiducia e un modo di giocare talmente bello da vedere che ti sembra che possa vincere due-tre a zero ogni partita perché anche i cambi che hanno in panchina possono fare la differenza in qualsiasi momento. L’Inter ha un piede molto avanzato sul titolo, non vedo troppe difficoltà e come possa perderlo. L’unico pericolo è un calo fisico ma Inzaghi calcola al millimetro i minuti di tutti con una gestione ad altissimi livelli che non ci saranno problemi.”

La mia formazione dell’Inter ideale? Zenga; Zanetti, Cordoba, Blanc, Dimarco; Barella, Mkhitaryan, Mattahus, Seedorf; Ronaldo, Vieri. Non ho messo Lautaro Martinez non perché non lo ritengo forte, ma è una scelta puramente personale magari dettata anche dall’amicizia o dall’aver giocato con altri giocatori, è uno dei migliori attaccanti al mondo e se anche nei prossimi anni continuerà a tenere questi numeri di gol può ambire al Pallone d’Oro.”

Foto: Twitter F.C. Inter