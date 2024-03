Catanzaro, Vivarini: “Con il Brescia sarà una partita impegnativa. Maran prepara bene le gare”

Il Catanzaro, reduce dalla sconfitta interna con la Reggiana, si appresta ad affrontare il Brescia in trasferta, nel match valido per il 30° turno del campionato cadetto. L’allenatore dei calabresi ha presentato così la gara da giocare contro le Rondinelle:

“Sarà una partita impegnativa affronteremo una squadra quadrata. Ai ragazzi ho detto che è uno scontro diretto e che ci dobbiamo abituare a questo tipo di gare. Puntano a traguardi importanti che passano dal risultato di domani e quindi siamo consapevoli delle difficoltà che potremo incontrare dal punto di vista tattico e motivazionale. Possiedono individualità di livello alto per la Serie B e Maran è un allenatore che prepara bene le gare. Noi, però, possiamo metterli in difficoltà. La sconfitta con la Reggiana? Abbiamo rivisto tante volte la partita. C’è stato un problema tattico e non motivazionale. Dovevamo fare meglio, ma di fronte avevamo una squadra con nove uomini sotto la linea del pallone e non era facile. La prestazione c’è stata, è mancata la qualità nella fase di sviluppo. Le condizioni di Antonini e Donnarumma? Antonini non ha avuto fastidi durante la settimana ed è pienamente recuperato. Donnarumma, invece, sta bene. È entrato motivato con la Reggiana e ha avuto due super chance, quindi lo teniamo in considerazione da qui a fine campionato”.

Foto: Instagram Vivarini