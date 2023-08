Catanzaro-Ternana, si giocherà a Lecce

Niente Ceravolo: la partita di calcio Catanzaro-Ternana, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B si giocherà a Lecce. Nessuna possibilità, infatti, di giocare a porte chiuse allo stadio Ceravolo, stante l’impossibilità della Commissione criteri infrastrutturali della FIGC di dare il via libera non avendo ancora il Comune fornito alla Lega tutta la documentazione necessaria ed essendoci, oltre ai tempi tecnici, obblighi di comunicazione anche alla Ternana sulla destinazione della trasferta.

Foto: Twitter Catanzaro