Alle 16.15 Catanzaro e Parma si affrontano nel match valido per la quinta giornata di Serie B. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamiglio, Brighenti, Kranjc; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

All. Vivarini

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Zagaritis; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny.

All. Pecchia