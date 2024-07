Catanzaro, Pagano si presenta: “Non smetterò mai di ringraziare la Roma. Per me essere qui è una grande opportunità”

Dopo l’ufficialità di stamattina, arrivano anche le prime parole di Riccardo Pagano da nuovo giocatore del Catanzaro. Di seguito le sue dichiarazioni, rilasciate direttamente ai microfoni ufficiali del club:

“Per me è una grande opportunità essere qui a Catanzaro in un campionato difficile com’è la Serie B. Arrivo in una squadra che lo scorso anno ha fatto molto bene e quindi ci sono tutte le condizioni per poter dimostrare il mio talento. Roma è un ambiente che mi ha dato tanto, sono stato all’interno di Trigoria 12 anni, questa straordinaria esperienza mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore. Non smetterò mai di ringraziare la mia società di provenienza, So che qui c’è tanta passione e non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio. A tutti loro garantisco che daremo il massimo per questa maglia, provando a regalargli le soddisfazioni che meritano”.

Foto: Instagram Catanzaro