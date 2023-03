Catanzaro implacabile: 3-0 al Monterosi e +16 sul Crotone. Domenica può esserci la festa promozione

Il Catanzaro è vicinissimo al traguardo del ritorno in Serie B. Gli uomini di Vivarini battono anche il Monterosi, per la 16a vittoria su 16 gare in casa in stagione. Un 3-0 segnato da Scognamillo, Martinelli e Vandeputte. I calabresi si portano così a 83 punti, a +16 sul Crotone che è a 67. Domenica sfida alla Gelbison a Salerno. In casa di vittoria ci sarà la festa per il ritorno in Serie B.

Foto: twitter Catanzaro