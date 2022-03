Catanzaro, il DG Foresti non ci sta: “Gli errori arbitrali ci perseguitano, ora basta”

Diego Foresti, Direttore Generale del Catanzaro, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato quest’oggi contro la Juve Stabia. Parole, quelle di Foresti, che non necessitano di interpretazione: “Oggi voglio parlare esclusivamente di un fatto che oramai è perenne, ovvero l’arbitraggio assurdo nei nostri confronti. Nel primo tempo c’era una mano perpendicolare al corpo larghissima in mezzo all’area, a noi con questo sistema ci hanno fischiato tre rigori contro, mentre ora non ci è stato assegnato a favore. Cito anche e soprattutto l’espulsione del Capitano, con la quale è stato toccato il fondo. Ci siamo veramente rotti i coglioni di questa situazione. Non è possibile che nell’arco di un campionato una squadra che lotta per vincere il campionato abbia due soli episodi a favore e li menziono, ovvero Andria e in casa col Catania.

A pensare male si fa peccato, ma questa è una società seria, di tutto rispetto, che investe milioni di euro ogni anno e che paga regolarmente. Ogni domenica partiamo sotto. Da Bari, quando abbiamo avuto quel rigore contro che tutti hanno visto, in poi. Basta, dai su, finitela. Io non sono arrabbiato, perché lo faccio in un’altra maniera, ma sono deluso per la mia proprietà. Sono schifato soprattutto dagli atteggiamenti. Si predica tanto circa la collaborazione e l’educazione, ma i primi devono essere gli arbitri, perché utilizzano sempre un atteggiamento presuntuoso, anche quando ricevono in tutta risposta i dati di fatto. Dietro una squadra di calcio ci sono cinquanta persone che lavorano, e non mi sta più bene che ogni domenica qualcuno decida chi vive e chi muore“.

Foto: sito Catanzaro