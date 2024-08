Catanzaro, fatta per La Mantia

Colpo del Catanzaro per l’attacco. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, è fatta per l’arrivo di Andrea La Mantia al club calabrese. L’esperto attaccante, classe 1991, ha un curriculum di tutto rispetto, avendo vinto da protagonista due campionati di Serie B: nel 2018-19 quando portò in A il Lecce a suon di gol (17) e assist (8), in 32 gare, e poi nel 2020-21 per l’ultima promozione nella massima serie dell’Empoli, con 11 reti e 3 assist in 34 partite.

Foto: Sito Feralpisalò