Catania, Pelligra si presenta: “Catania è nella mie vene. Riporterò la squadra dove merita”

La città di Catania dà ufficialmente il benvenuto al Pelligra Group, nuovi proprietari della squadra rossoazzurra a partire dallo scorso 24 giugno. Intervenuti alla conferenza stampa il nuovo proprietario, Ross Pelligra, e l’advisor, Dante Scibilia, hanno spiegato le loro intenzioni ed i primi passi che muoveranno all’interno dello storico club siciliano. Di seguito un estratto delle parole del nuovo proprietario: “Sono onorato di essere in Sicilia perché la mia famiglia viene da qui. Ho viaggiato spesso negli anni e, quando sono tornato in Italia, ho sempre sentito Catania nel mio sangue. Anche se sono nato a Melbourne. È stata una decisione presa alla svelta, ma ho sentito questa connessione per cui sono davvero felice e orgoglioso. Lo è anche la mia famiglia. La passione della gente, quando guardavo le partite da piccolo, si sentiva anche in tv. Quello che faremo adesso è ricostruire la squadra e portare Catania avanti per le prossime generazioni. Il club avrà un business plan, quindi andrà anche oltre me. Il gruppo che verrà costruito dovrà lavorare duro, senza scorciatoie. Noi vorremo coinvolgere le persone locali, vogliamo creare lavoro con gente che abbia la stessa visione. Vogliamo che attraverso di noi la gente possa capire il valore di Catania e della Sicilia. Vogliamo costruire un settore giovanile con persone locali, per trasformarli in campioni, delle leggende. Io non sarò come gli altri presidenti, voglio che anche i bambini delle città e gli investitori possano supportare la squadra. Io voglio lavorare duro e voglio che tutti capiscano quello che voglio fare. Io ascolterò tutti. Voglio che si capisca che cosa rappresenti la storia di Catania. Vorrei che tutti siano orgogliosi del Catania. Voglio riportare la squadra dove merita e anche oltre. Ho questo obiettivo: che gli imprenditori locali capiscano il lavoro che andremo a fare”.

Foto: Logo Catania