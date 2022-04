Catania, il Tribunale fissa il nuovo termine al 4 aprile

Prosegue la telenovela relativa al Calcio Catania. Il Tribunale catanese, riunitosi oggi in consiglio per discutere della posizione di Benedetto Mancini, che ieri aveva inviato richiesta di nuova data per il rogito assicurando che i problemi sarebbero stati risolti, ha disposto per il 4 aprile il termine ultimo “perché i curatori relazionino su quanto da questi evidenziato e, ove possibile, procedano alla stipulazione dell’atto di trasferimento” si legge.

Foto: Logo Catania