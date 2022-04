Catania, il Tribunale dichiara decaduta la trattativa con Mancini e accusa: “Imprenditori locali indifferenti”

È ufficialmente decaduta la trattativa con l’imprenditore Benedetto Mancini per la cessione del ramo d’azienda del Catania, dichiarato fallito il 22 dicembre. Il manager era atteso nel corso della mattinata in città ma non si è presentato. Il Tribunale di Catania, ha poi diramato il seguente comunicato: “Nel momento in cui i destini immediati della principale squadra calcistica cittadina sono affidati, ancora una volta, alla saggezza del nostro Tribunale, riteniamo esaurita la nostra esperienza di assistenza nei confronti dell’unico soggetto economico manifestatosi interessato nei confronti di una realtà sportiva verso cui è conclamata l’indifferenza della classe imprenditoriale locale. Pur augurandoci che possano sempre intervenire tutti gli opportuni chiarimenti, non possiamo non rilevare come il ripetersi di episodi poco qualificanti e il perdurare di incertezze su aspetti basilari dell’operazione collidano col nostro modo di intendere l’attività professionale e tolgano spazio al nostro intervento, che era stato sin dal primo momento concepito e portato avanti come forma di disinteressato servizio nei confronti della Città”.

FOTO: Sito Catania