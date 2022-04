Catania escluso dalla Serie C, cambia la classifica: beffa Monopoli, ne beneficiano Avellino e Palermo

L’esclusione del Catania dal campionato di Serie C ha portato profondi sconvolgimenti nella classifica del Girone C, dal momento che tutte le squadre hanno perso i punti conquistati contro gli etnei. Ne perde quattro la capolista Bari, che in ogni caso mantiene la certezza matematica della promozione in B, mentre ne beneficiano in classifica Palermo e Avellino. Beffa Monopoli, che scala indietro addirittura di sei lunghezze.

La classifica aggiornata:

Bari 71

Palermo 63

Avellino 61

Catanzaro 58

Monopoli 55

Francavilla 55*

Foggia 48 (-2)

Monterosi 47

Juve Stabia 44

Turris* 43

Picerno 43

Latina 41

Campobasso 40

Taranto 37

Messina 36

Potenza 32

Andria 29

Paganese 26

Vibonese 21

*Una partita in meno

Foto: Twitter Lega Pro