Catania escluso dal campionato, l’amarezza del Papu: “La città mi ha accolto come un figlio, non merita questo”

Le ultime ore sono state fra le più amare nella storia recente del Catania, con la società etnea che ieri è fallita ed è stata esclusa dal campionato di Serie C. Anche l’ex Papu Gomez ha voluto esprimere il proprio dolore per la situazione, dedicando parole al miele per la squadra attraverso il proprio profilo Instagram.

Queste le sue parole: “Una città che mi ha accolto come un figlio. Una squadra che chiamavano la piccola Barcellona, un figlio catanese e 3 anni pieni di emozioni. Sento tanta tristezza e amarezza ma soprattutto rabbia perché il Calcio Catania non merita questa realtà. Mi dispiace tanto e vi mando un grande in bocca al lupo per il futuro, augurando che sia un futuro migliore per tutto il popolo catanese. Per sempre un tifoso vostro”.

Foto: Twitter Argentina