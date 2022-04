Catania escluso dal campionato: come cambierà la classifica del girone C di Serie C

Con l’ufficialità del Tribinale di Catania, della conclusione dell’esercizio provvisorio per il Calcio Catania, arriverà per il club etneo la matematica esclusione dal campionato di Serie C girone C.

Cambierà la classifica in maniera importante, a tre giornate dalla fine del campionato: si tolgono alle squadre tutti i punti conquistati con gli etnei in campionato.