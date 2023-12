Catania, assalto degli ultras locali al pullman dei tifosi del Pescara. Due arresti

Ieri sera si è giocata Catania-Pescara, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Un gruppo di tifosi rossazzurri, secondo le ultime ricostruzioni provenienti dalla Sicilia, poco prima dell’inizio del match, avrebbe aspettato il passaggio del pullman con a bordo i sostenitori biancazzurri con lancio di fumogeni e bombe carta. Provvidenziale anche l’intervento delle Forze dell’Ordine che hanno impedito i contatti tra le due tifoserie, con il mezzo che ha subito dei danni, in particolare a un finestrino. Di seguito il comunicato del club abruzzese: “Il Pescara Calcio condanna con fermezza gli scontri avvenuti a Catania, sia prima che dopo il match. È opportuno ribadire, ancora una volta, che la violenza non solo non ha alcuna giustificazione, ma va sempre stigmatizzata senza se e senza ma”.

Foto d’archivio